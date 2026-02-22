هل يتحول مستوى 5100 دولار إلى نقطة انطلاق جديدة للمعدن الأصفر؟

أوضح خبراء اقتصاديون أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يعكس قوة العوامل الداعمة للمعدن الأصفر، سواء على المستوى الفني أو الأساسي، مؤكدين أن التحركات الحالية تشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد مع بقاء احتمالات تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأغلقت بورصات المعادن العالمية على ارتفاع بنسبة 2.23%، ليصل سعر الأونصة إلى نحو 5107 دولارات، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، علمًا بأن الأوقية تعادل نحو 31.1 جرامًا من عيار 24.

وخلال لقاء تلفزيوني، جدد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس توقعه بوصول سعر الأونصة إلى 6 آلاف دولار بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا التقدير يستند إلى قراءة لمجمل المتغيرات الاقتصادية وتحركات الأسواق العالمية.

ارتفاع تدريجي نحو 5300 دولار

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن الذهب تحرك مؤخرًا داخل نطاق عرضي واضح بين 4800 و5000 دولار تقريبًا، لافتًا إلى أن الأسعار كانت ترتد صعودًا كلما اقتربت من مستوى 4900 دولار، بما يعكس وجود طلب قوي في تلك المنطقة السعرية.

وأوضح أن تجاوز مستوى 4900 دولار يعد إشارة فنية إيجابية، غير أن العامل الحاسم يتمثل في قدرة المعدن على الاستقرار أعلى 5000 دولار مع بداية الأسبوع، إذ إن الثبات فوق هذا المستوى يحول المقاومة إلى دعم ويفتح المجال لمواصلة الصعود.

وأشار نجلة إلى أن عودة الصين من عطلتها تمثل عنصر دعم مهمًا، باعتبارها من أكبر المشترين عالميًا، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، وحالة عدم اليقين داخل الولايات المتحدة، وهي عوامل تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وأضاف أنه في حال تمكن السعر من التماسك فوق 5000 دولار، فقد يتجه تدريجيًا نحو 5300 دولار، بينما يتطلب الوصول إلى 6000 دولار محفزات استثنائية تتجاوز المعطيات الحالية.

ولفت إلى أن قيام بورصات المعادن بتخفيف متطلبات الهامش على العقود الآجلة للذهب، بعد فترة من تشديدها للحد من المضاربات، أسهم في إعادة التوازن إلى السوق، ما يدعم الاتجاه الصاعد بصورة أكثر استدامة ولكن بوتيرة أهدأ.

الأساسيات الداعمة للذهب لا تزال قوية

بدوره، أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الأساسيات الداعمة للذهب لا تزال قوية، متوقعًا إمكانية تجاوز مستوى 6000 دولار، بل وبلوغ 7000 دولار حال تصاعدت التطورات الجيوسياسية.

وأوضح أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني للشهر الخامس عشر على التوالي، يعكس استراتيجية طويلة الأجل لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التباينات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلها عوامل تعزز الطلب على الذهب. كما لفت إلى تنامي الإقبال الاستثماري من قبل الأفراد وصناديق الاستثمار، خاصة مع توقعات خفض أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى، مؤكدًا أن أي تراجعات سابقة تظل في إطار تصحيحات طبيعية داخل اتجاه صاعد طويل الأجل.

