سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 22 فبراير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7908 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7972 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6975 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5979 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55800 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

أقرا أيضا:

الرقابة المالية تلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم الأحد