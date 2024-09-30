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BBC

أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:33 ص الإثنين 30 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت_دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 176.69 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

كرتونة البيض البلدي:175.13 جنيه، بانخفاض 6.03 جنيه.

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