اللون الأحمر يخيم علي موشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

02:41 م 22/02/2026

البورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.18% عند مستوى 49560 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.35%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 85 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 25 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 59 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.98% عند مستوى 50667 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

موشرات البورصة البورصة البورصة المصرية

