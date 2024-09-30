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انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

12:00 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بحسب البوابة الرسمية "الأسعار المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39925.19 جنيه، بتراجع 2467.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41812.81 جنيه، بتراجع 1807.78 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2709.82 جنيه، بزيادة 73.11 جنيه

أسعار الحديد انخفاض أسعار الحديد الأسمنت
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