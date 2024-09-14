3 طرق للتأكد من جودة خدمات المحمول قبل شراء خط جديد

3 طرق للتأكد من جودة خدمات المحمول قبل شراء خط جدي

كتب- علاء حجاج:

تتقارب أسعار خطوط شركات المحمول الأربعة "وي - فودافون - اورنج - اتصالات"، كذلك لا توجد فوارق ملحوظة في تسعيرة وباقات الخدمات بالشركات الأربعة، الأمر الذي يجعل جودة الخدمة هي الفيصل عند اختيار مشغل الخدمة.

وفي هذه السطور، نشرح لكم خطوات التأكد من مستوى جودة خدمة شركة المحمول من خلال تطبيق رسمي "MYNTRA" ما يساعدك في اختيار الشبكة المناسبة لك:

استخدام خدمة خريطة الجودة: وهي خدمة يتيحها تطبيق MyNTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وترصد الخدمة ترتيب شركات الصوت والإنترنت وفقا للمناطق الجغرافية التي تحددها على الخريطة داخل التطبيق.

خطة أسعاري: وهي خدمة تتيح لك التعرف على كافة الأنظمة والباقات المستخدمة لدى جميع مشغلي خدمات المحمول.

منافذ بيع المشغلين: ومن خلالها يمكن التعرف على خريطة وعناوين تواجد مراكز البيع المعتمدة لشركات المحمول، لتتأكد من وجود مراكز خدمة قريبة من موقعك.