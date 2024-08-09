خريطة الأسعار اليوم: تراجع الدواجن واللحوم وارتفاع الذهب

كتبت _ أمنية عاصم:

تراجع أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

"حديد عز" يرتفع 600 جنيه في الأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

انخفاض اللحوم والدواجن والفول اليوم الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس وتراجع الخيار في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض البلطي و الكابوريا في سوق العبور اليوم الجمعة

قفزة بسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات