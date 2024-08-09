قفزة بسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وجاءت الزيادة مدعومة بالارتفاعات العالمية لسعر الذهب بجانب تحركات سعر الصرف، حسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2290 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2944 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3435 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3925 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

زاد سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2429.4 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.08% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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