انخفاض اللحوم والدواجن والفول اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والزيت، والمكرونة، العدس، واللحوم، والدواجن، والأرز خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الجبن الأبيض والجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.6 جنيه، بتراجع 46 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.36 جنيه، بتراجع 5.68 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.77 جنيه،بتراجع 1.73 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 80.55 جنيه، بتراجع 5.01 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.36 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.32 جنيه، بتراجع جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.83 جنيه، بتراجع 1.77 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.92 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

لتر زيت الذرة: 94.51 جنيه، بتراجع 3.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.28 جنيه، بتراجع 31.98 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.63 جنيه، بتراجع 9.6 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.88 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.15 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.91 جنيه، بزيادة 11.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254 جنيه، بزيادة 15.24 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.82 جنيه، بزيادة 1.82 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 98.7 جنيه، بتراجع 34.53 جنيه.