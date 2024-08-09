ارتفاع البطاطس وتراجع الخيار في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت _ أمنية عاصم :

ارتفعت البطاطس والفلفل الرومي والفلفل الحامي و الفلفل الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعرالخيار البلدي والباذنجان البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 15 و21 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 3 و 6 جنيه، بتراجع 50 قرش.

الكوسة بين 12 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 10 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و16 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

تفاح مصري بين 17 و27 جنيها، بتراجع 8 جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.