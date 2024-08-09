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انخفاض البلطي و الكابوريا في سوق العبور اليوم الجمعة

02:18 م الجمعة 09 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت _ أمنية عاصم :

تراجع أسعار السمك البلطي، والجمبري الصغير، والكابوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواها أمس، بينما ارتفع سمك المكرونة السويسي، السبيط والكاليماري حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 68 جنيها، بتراجع جنيهن.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150جنيها، بزيادة 50 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تتراوح بين 210 و420 جنيهات، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 170 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 340 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.


أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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