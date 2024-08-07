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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع بحلول تعاملات المساء

05:34 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وهبط الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 5 جنيهات في منتصف التعاملات قبل أن يعاود التراجع بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2227 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2863 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3340 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3817 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2340 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأبعاء، بنسبة 0.63%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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