تفاقم هبوط الأسهم العالمية مع هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

كتب- علاء حجاج:

تحول المستثمرون يوم الاثنين إلى أصول الملاذ الآمن مع تعمق عمليات بيع الأسهم العالمية، في أعقاب بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع في نهاية الأسبوع الماضي.

أثار تقرير الوظائف المخيب للآمال مخاوف المستثمرين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأ الأسبوع الماضي عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، وأن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود، بحسب موقع "سي إن بي سي".

كما تفاقمت عمليات بيع الأسهم بسبب التقلبات في بعض الأرباح الرئيسية وبنك اليابان الأكثر تشددًا، مما أدى إلى تكهنات بأن "تجارة الحمل" الشعبية بالين قد انهارت على أساس قصير الأجل..تحدث "تجارة الحمل" عندما يقترض المستثمر بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة، مثل الين، ويعيد استثمار العائدات في عملة ذات معدل عائد أعلى.

امتدت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في عام واحد، ففي الساعة 2:41 صباحًا بالتوقيت الشرقي، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من ثماني نقاط أساس إلى 3.7099%. وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عامين يتداول آخر مرة عند 3.7315% بعد انخفاضه بنحو 14 نقطة أساس. كما انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.204%.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.38% لتتداول عند 2479.2 دولار للأوقية.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 600 نقطة بحلول الساعة 4 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أو ما يقرب من 1.5%.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.8% و4.9% على التوالي.

أكدت الأسهم اليابانية وجود سوق هبوطية في آسيا بين عشية وضحاها. كانت الخسارة بنسبة 12.4% على مؤشر نيكاي.

في أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 2.34%، مع تداول جميع القطاعات والبورصات الإقليمية الرئيسية باللون الأحمر.

هبطت أسهم التكنولوجيا بنحو 5% قبل أن تقلص خسائرها قليلاً لتتداول عند مستوى منخفض 2.8%.

كما خسرت أسهم التعدين 3.65%، في حين انخفضت أسهم البنوك بنسبة 3.22%.

قال تيد ألكسندر، كبير مسؤولي الاستثمار في BML Funds، إن التقلبات الحالية في الأسواق "كانت متوقعة منذ فترة طويلة"، وأنها ليست سببًا للذعر.