سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2310 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2970 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3465 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2512.5 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 1.12%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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