مصر تستقبل الشحنة الـ11 من الغاز المسال لسد الاستهلاك المحلي

كتب- أحمد والي:

وصلت شحنة الغاز المسال الجديدة -الشحنة الحادية عشرة- إلى ميناء العين السخنة، والتي بلغت حمولتها نحو 155 ألف متر مكعب غاز، لتوفير احتياجات مصر من الغاز اللازم للاستهلاك المحلي، بحسب ما كشفه مصدر حكومي لـ " العربية Business".

جاءت الشحنة الجديدة عبر ناقلة الغاز المسال "LNG BONNY 2"، تحمل علم جزر "بيرمودا"، والتي تم التعاقد عليها ضمن 21 شحنة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود لضمان وقف خطة تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.

ولفت إلى أن الشحنة الجديدة وصلت إلى ميناء السخنة صباح الاثنين الماضي، والتي جرى تفريغها في سفينة تغويز الغاز المسال "هوج جاليون" مساء الثلاثاء، لتغويزها وإعادة ضخها بالشبكة القومية للغاز بالبلاد.

وقال المصدر الحكومي، "بلغ إجمالي الشحنات التي تم التعاقد عليها حتى الآن 26 شحنة، مكونين من 21 شحنة تعاقدت عليها مصر مطلع يوليو الماضي، و 5 شحنات جرى التعاقد عليها عبر مناقصة طرحتها وزارة البترول نهاية يوليو الماضي؛ لضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء حتى نهاية سبتمبر المقبل".

ووصلت أول شحنة من الغاز المسال -المتعاقد عليها لتوفير احتياجات مصر من الغاز اللازم للاستهلاك المحلي- في يوليو السابق، بحسب ما كشفه المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، في وقت سابق، وبعد حوالي 15 يوما وصلت 4 شحنات إضافية، لتسجل كمية الغاز الكُلية المُستقبلة حتى منتصف يوليو 5 شحنات بنحو 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

واستمرت الشحنات المتعاقد عليها في الوصول منذ يوليو الماضي حتى وقتنا الحالي، مع العلم بأن باقى الشحنات المتعاقد عليها -الـ 26 شحنة- ستصل تباعاً وفق الجدول الزمنى المتفق عليه لاستلام الشحنات.

ويتم استقبال شحنات الغاز الواصلة لمصر على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً فى ميناء سوميد بالعين السخنة وسفينة إعادة التغويز الموجودة فى ميناء العقبة.