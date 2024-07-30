تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30 يوليو

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3699.62 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3739.34 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3271 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2804 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26168 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.