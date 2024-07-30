إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30 يوليو

03:59 م الثلاثاء 30 يوليو 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3699.62 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3739.34 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3271 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2804 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26168 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* مصرع وفقدان 5 وإنقاذ 9 إثر غرق لانش سياحي بالنيل
* من الخميس.. حساب مصرفي لكل مواطن مجانا وبدون حد أدنى للرصيد بمناسبة اليوم العالمي للشباب
* نتيجة الثانوية العامة.. مؤشرات ونسب النجاح في 7 مواد بعد الانتهاء من التصحيح
* صندوق النقد: أوضاع مصر الاقتصادية تتحسن لكن التوترات الإقليمية تفرض استمرار الإصلاح