إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والبيض والدواجن والذهب بالأسواق

03:25 م الخميس 25 يوليه 2024

خريطة الأسعار اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الفول، والدواجن، والبيض، والحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع جديد لسعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

20 جنيها لسعر كيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الخميس

95 جنيها لسعر كيلو السمك البوري في السوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع الفول والدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

خريطة الأسعار أسعار الفول الدواجن البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد رفع السولار.. شعبة الدخان تكشف مفاجأة حول أسعار السجائر

إعلان

إعلان

* رفع أسعار السولار والبنزين.. وأجرة المواصلات الجديدة- تغطية خاصة
* رابط مباشر.. بدء تسجيل رغبات اختبارات القدرات بتنسيق الثانوية 2024
* التطبيق بدأ.. 11 صورة لتعريفة المواصلات الجديدة داخل القاهرة وإلى الأقاليم
نتيجة الثانوية العامة 2024.. إعلان الأوائل في هذا الموعد