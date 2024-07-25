خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والبيض والدواجن والذهب بالأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الفول، والدواجن، والبيض، والحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع جديد لسعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

20 جنيها لسعر كيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الخميس

95 جنيها لسعر كيلو السمك البوري في السوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع الفول والدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق