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خريطة الأسعار: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الذهب

02:21 م الثلاثاء 04 يونيو 2024

خريطة الأسعار

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الأرز، والفول، والدواجن، واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

5 جنيهات تراجعا بسعر البيض البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع المكرونة السويسي وتراجع البلطي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

تراجع البطاطس والطماطم بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات؟

تراجع أسعار 11 سلعة أساسية اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

أسعار الحديد اللحوم الدواجن الذهب الأرز
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