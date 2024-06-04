ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه ببداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2073 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2330 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، بانخفاض 0.87%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب