تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وارتفع متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.39 جنيه، بتراجع 39 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 98.39 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.57 جنيه بحد أقصى.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.