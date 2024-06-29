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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت وانخفاض الحديد والذهب يستقر

04:26 م السبت 29 يونيو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والزيت واللحوم في الأسواق اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم عند أسعاره في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض ترتفع اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت بالأسواق

95 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

بعد انخفاضها.. ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار الحديد والأسمنت أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور أسعار السمك أسعار الذهب
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