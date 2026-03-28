رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: قفزة الأسعار نتيجة طبيعية لزيادة التكاليف

كتب : داليا الظنيني

11:55 م 28/03/2026

زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية

قال المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية، إن الموجة الأخيرة لارتفاع الأسعار لم تكن وليدة الصدفة أو نتاج قرارات عشوائية، بل هي نتاج تراكمي لعدة تحديات اقتصادية ولوجستية عصفت بالسوق المحلي مؤخراً.

وأوضح هلال، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة"، أن الصعود الملحوظ في سعر صرف الدولار يمثل المحرك الأساسي لهذه الزيادة، لافتًا إلى أن وصول سعر العملة الصعبة لمستوى يقارب 53 جنيهًا ألقى بظلاله فورًا على فاتورة استيراد المكونات ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف، أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد تقلبات العملة؛ إذ تزامنت مع طفرة في تكاليف الشحن الدولي ورسوم التأمين البحري، فضلًا عن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، مما أدى إلى ارتفاع مطرد في مصروفات النقل الداخلي وتكلفة المنتج النهائي.

فلسفة تسعير المخزون وتحديات الاستمرارية

وحول الجدل المثار بشأن رفع أسعار السلع المخزنة مسبقًا، قال رئيس الشعبة إن هذا الإجراء يستهدف في المقام الأول حماية القيمة الشرائية لرأس المال، مؤكدًا أن التجار لا يهدفون من وراء ذلك لتعظيم الأرباح، بل لتأمين القدرة على استبدال البضائع المباعة بتكلفة التوريد الجديدة التي ارتفعت بشكل حاد.

وأضاف أن السوق يعتمد على "دورة رأس مال" متشابكة، تستوجب تسعير المخزون الحالي وفقًا لتكلفة الإحلال، محذرًا من أن تجاهل هذا المبدأ قد يؤدي إلى خسائر فادحة تهدد استمرارية المنشآت التجارية وقدرتها على توفير السلع.

توقعات السوق وموسم الصيف

وأشار هلال إلى أن مستقبل الأسعار يظل رهينة المتغيرات العالمية والمحلية، مشددًا على أن أي تراجع مستقبلي في سعر الدولار أو انخفاض في نفقات الشحن سيترجم مباشرة إلى انخفاض في الأسعار، خاصة مع ترقب زيادة الطلب تزامناً مع موسم الصيف واحتياجات المقبلين على الزواج.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
نموذج جديد من جوجل لتوليد مقاطع موسيقية حتى 3 دقائق عبر الذكاء الاصطناعي..
أخبار و تقارير

نموذج جديد من جوجل لتوليد مقاطع موسيقية حتى 3 دقائق عبر الذكاء الاصطناعي..
"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
زووم

"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة
سفر وسياحة

15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب