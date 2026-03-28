قال المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية، إن الموجة الأخيرة لارتفاع الأسعار لم تكن وليدة الصدفة أو نتاج قرارات عشوائية، بل هي نتاج تراكمي لعدة تحديات اقتصادية ولوجستية عصفت بالسوق المحلي مؤخراً.

وأوضح هلال، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة"، أن الصعود الملحوظ في سعر صرف الدولار يمثل المحرك الأساسي لهذه الزيادة، لافتًا إلى أن وصول سعر العملة الصعبة لمستوى يقارب 53 جنيهًا ألقى بظلاله فورًا على فاتورة استيراد المكونات ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف، أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد تقلبات العملة؛ إذ تزامنت مع طفرة في تكاليف الشحن الدولي ورسوم التأمين البحري، فضلًا عن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، مما أدى إلى ارتفاع مطرد في مصروفات النقل الداخلي وتكلفة المنتج النهائي.

فلسفة تسعير المخزون وتحديات الاستمرارية

وحول الجدل المثار بشأن رفع أسعار السلع المخزنة مسبقًا، قال رئيس الشعبة إن هذا الإجراء يستهدف في المقام الأول حماية القيمة الشرائية لرأس المال، مؤكدًا أن التجار لا يهدفون من وراء ذلك لتعظيم الأرباح، بل لتأمين القدرة على استبدال البضائع المباعة بتكلفة التوريد الجديدة التي ارتفعت بشكل حاد.

وأضاف أن السوق يعتمد على "دورة رأس مال" متشابكة، تستوجب تسعير المخزون الحالي وفقًا لتكلفة الإحلال، محذرًا من أن تجاهل هذا المبدأ قد يؤدي إلى خسائر فادحة تهدد استمرارية المنشآت التجارية وقدرتها على توفير السلع.

توقعات السوق وموسم الصيف

وأشار هلال إلى أن مستقبل الأسعار يظل رهينة المتغيرات العالمية والمحلية، مشددًا على أن أي تراجع مستقبلي في سعر الدولار أو انخفاض في نفقات الشحن سيترجم مباشرة إلى انخفاض في الأسعار، خاصة مع ترقب زيادة الطلب تزامناً مع موسم الصيف واحتياجات المقبلين على الزواج.