ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بمقدار دولار واحد مقابل الجالون

كتب : مصراوي

03:45 ص 29/03/2026



وكالات

أعلنت الجمعية الأمريكية للسيارات، أن سعر الجالون الواحد من البنزين من فئة Regular ارتفع خلال الشهر منذ انطلاق العملية العسكرية ضد إيران بمقدار دولار واحد.

أشارت بيانات الجمعية إلى أن معدل سعر الجالون "3.785 لتر" من البنزين من فئة Regular في واشنطن وصل إلى 4.138 دولار حتى يوم 28 مارس، بينما كان سعره 3.106 دولار قبل شهر من ذلك.

كان معدل سعر جالون البنزين من فئة Regular في جميع الولايات الأمريكية عند مستوى 3.976 دولار مقابل 2.982 دولار قبل شهر.

ووصل متوسط سعر الغالون من البنزين من فئة Premium إلى 5.087 دولار في واشنطن "مقابل 4.119 دولار قبل شهر"، وفي جميع الولايات إلى 4.864 دولار مقابل 3.857 دولار قبل شهر.

يشار إلى أن أعلى سعر للجالون من البنزين من فئة Regular سجل في الولايات المتحدة في 13 يونيو عام 2022، حيث بلغ 5.262 دولار، وفقا لروسيا اليوم.

