الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

06:01 ص 29/03/2026

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة في جنوب لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي، إنه خلال حادث في جنوب لبنان قتل عسكري برتبة رقيب وأُصيب 3 جنود آخرين بجروح متوسطة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت إصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان وذلك بحادثين منفصلين، حسب قوله.

قال الجيش الإسرائيلي: "أُصيب الجمعة ضابط في الجيش بجروح خطيرة، وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان".

وأضاف: "خلال الليلة وفي حادث آخر، أُصيب ضابط بجروح خطيرة، وأصيب 6 جنود بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان"، وفقا لسكاي نيوز.

الجيش الاسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان مقتل جندي إسرائيلي في لبنان لبنان إسرائيل حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 مباريات لحسم الصفقة.. تفاصيل بند شراء كاموش في الأهلي
رياضة محلية

4 مباريات لحسم الصفقة.. تفاصيل بند شراء كاموش في الأهلي

15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة
سفر وسياحة

15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة
"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
زووم

"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-3: أموال في الطريق لـ الحمل.. ونصيحة لهذا
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-3: أموال في الطريق لـ الحمل.. ونصيحة لهذا

أخبار

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب