الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة في جنوب لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي، إنه خلال حادث في جنوب لبنان قتل عسكري برتبة رقيب وأُصيب 3 جنود آخرين بجروح متوسطة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت إصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان وذلك بحادثين منفصلين، حسب قوله.

قال الجيش الإسرائيلي: "أُصيب الجمعة ضابط في الجيش بجروح خطيرة، وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان".

وأضاف: "خلال الليلة وفي حادث آخر، أُصيب ضابط بجروح خطيرة، وأصيب 6 جنود بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان"، وفقا لسكاي نيوز.