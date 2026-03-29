أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن مشروع المجمع الطبي بحلوان يُعد أحد أهم المشروعات الصحية والتعليمية التي تعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الطبية وتقديم خدمات علاجية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح قنديل خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن المجمع، بسعته التي تصل إلى 1600 سرير، يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الصحية، حيث سيخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في مناطق جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات القائمة وتقليل معاناة المرضى.

وأشار رئيس جامعة العاصمة إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على تقديم الرعاية الطبية، بل يمتد ليكون صرحًا تعليميًا متكاملًا يتيح تدريبًا عمليًا متقدمًا لطلاب كليات القطاع الصحي، بما في ذلك الطب والتمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم، مؤكدًا أن هذا التكامل بين التعليم والتطبيق هو أساس إعداد كوادر طبية مؤهلة.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصميم المجمع تم وفق أحدث المعايير العالمية، ليضم أقسامًا متخصصة تشمل العلاج الإشعاعي والأورام، والطوارئ المتكاملة، ووحدات الغسيل الكلوي، والرعاية المركزة، والحضانات، إلى جانب مراكز تعليمية وبحثية تدعم الابتكار في المجال الطبي.

وشدد قنديل على أن اختيار موقع المشروع في منطقة حلوان جاء بعناية، نظرًا لقربه من المحاور الرئيسية، بما يسهل وصول المرضى ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة الطبية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن هذا المشروع يجسد البعد الإنساني الحقيقي للدولة المصرية، قائلًا: المجمع الطبي بجامعة حلوان ليس مجرد مبنى، بل هو مشروع حياة وأمل، يهدف إلى تقديم رعاية صحية كريمة لكل مواطن، ويخفف من معاناة آلاف الأسر يوميًا.

ودعا جميع فئات المجتمع إلى دعم هذا المشروع القومي، مشيرًا إلى أن المشاركة في إنجازه تمثل مساهمة مباشرة في إنقاذ حياة المرضى وبناء مستقبل صحي أفضل للأجيال القادمة.

