إعلان

بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة اليوم في كافة مدارس محافظ الجيزة

كتب : مصراوي

08:13 ص 29/03/2026 تعديل في 08:16 ص

سقوط الامطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تأجيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب.

أوضح المحافظ، أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، مما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

أكد محافظ الجيزة، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

