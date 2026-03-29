كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

727 مليون دولار.. الجوائز المالية لكأس العالم 2026

كتب : هند عواد

08:01 ص 29/03/2026

كشفت قناة "الكاس" القطرية، القيمة المالية لجوائز كأس العالم 2026، البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 لأول مرة في التاريخ.

موعد ونظام كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19 يوليو من نفس العام، بمشاركة 48 منتخبًا مقسمين على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 فرق، يتأهل الأول والثاني وأفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ32.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم 2026، وذلك في 16 مدينة مختلفة.

وتقام المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026 على ملعب "أزتيكا" في المكسيك، فيما تقام المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

الجوائز المالية لكأس العالم

بلغت الجوائز المالية لكأس العالم 2026 نحو 727 مليون دولار، إذ يحصل البطل على 50 مليون دولار.

وجاءت جوائز البطولة كالآتي:

البطل: 50 مليون دولار

الوصيف: 33 مليون دولار

المركز الثالث: 29 مليون دولار

المركز الرابع: 27 مليون دولار

من المركز الخامس إلى السادس: 19 مليون دولار

من المركز التاسع إلى السادس عشر: 15 مليون دولار

من المركز السابع عشر إلى الثاني والثلاثين: 11 مليون دولار

من المركز الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين: 9 ملايين دولار

نسرين طافش في الجيم وياسمين صبري بإطلالة رقيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24
نسرين طافش في الجيم وياسمين صبري بإطلالة رقيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
القاهرة والجيزة والقليوبية.. تعليق الدراسة اليوم في 3 محافظات بسبب سوء
القاهرة والجيزة والقليوبية.. تعليق الدراسة اليوم في 3 محافظات بسبب سوء
عشبة غير متوقعة تضبط السكر وتبطئ الشيخوخة
عشبة غير متوقعة تضبط السكر وتبطئ الشيخوخة

