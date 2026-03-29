727 مليون دولار.. الجوائز المالية لكأس العالم 2026

كشفت قناة "الكاس" القطرية، القيمة المالية لجوائز كأس العالم 2026، البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 لأول مرة في التاريخ.

موعد ونظام كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19 يوليو من نفس العام، بمشاركة 48 منتخبًا مقسمين على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 فرق، يتأهل الأول والثاني وأفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ32.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم 2026، وذلك في 16 مدينة مختلفة.

وتقام المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026 على ملعب "أزتيكا" في المكسيك، فيما تقام المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

الجوائز المالية لكأس العالم

بلغت الجوائز المالية لكأس العالم 2026 نحو 727 مليون دولار، إذ يحصل البطل على 50 مليون دولار.

وجاءت جوائز البطولة كالآتي:

البطل: 50 مليون دولار

الوصيف: 33 مليون دولار

المركز الثالث: 29 مليون دولار

المركز الرابع: 27 مليون دولار

من المركز الخامس إلى السادس: 19 مليون دولار

من المركز التاسع إلى السادس عشر: 15 مليون دولار

من المركز السابع عشر إلى الثاني والثلاثين: 11 مليون دولار

من المركز الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين: 9 ملايين دولار

