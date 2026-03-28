أعلن وزير الخارجية الباكستاني اليوم السبت، أن إيران وافقت على السماح لعدد إضافي من السفن التي ترفع العلم الباكستاني بعبور مضيق هرمز.

وقال إسحاق دار في منشور على "إكس" إن "حكومة إيران وافقت على السماح لـ 20 سفينة إضافية بعبور مضيق هرمز تحت العلم الباكستاني"، وأضاف: "ستعبر سفينتان المضيق يوميا".

ورحب دار بالقرار ووصفه بـ "بشرى للسلام" وأنه "سيساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة"، وأضاف دار الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء الباكستاني، أن "الحوار والدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة مثل تلك هي الطريق الوحيد للمضي قدما".

وتشارك باكستان في حدود طولها حوالي 900 كيلومتر مع إيران، وقد ظهرت كوسيط وسط المخاوف المتزايدة من اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ، وإيران من جهة أخرى في المنطقة الأوسع.