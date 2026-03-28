"أموك" تعتمد نتائج 2025 وتوزع 40 قرشًا للسهم

عقدت الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" اجتماعها لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك بمشاركة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبرئاسة الكيميائي ماجد الكُردي، رئيس الشركة، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من مساهمي الشركة.

ويأتي انعقاد الجمعية عقب موافقة البورصة المصرية على تعديل السنة المالية للشركة لتنتهي في 31 ديسمبر بدلًا من 30 يونيو من كل عام، في إطار تكامل مؤسسي لتذليل تحديات التحول، إلى جانب التطبيق الناجح لنظام تخطيط موارد المؤسسة (SAP-ERP)، بما يدعم كفاءة الأداء المالي والإداري ويعزز الحوكمة.

ومن جانبه، أشاد المهندس صلاح عبد الكريم بأداء شركة "أموك"، مؤكدًا تحقيق نتائج أعمال ومعدلات نمو متميزة، مع تبني خطة مستقبلية طموحة تتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

نمو المبيعات 14.5% وصافي الربح 844 مليون جنيه مع توسع في التصدير

وخلال الاجتماع، استعرض الكيميائي ماجد الكردي أبرز مؤشرات الأداء، حيث بلغ إجمالي المبيعات نحو 808 آلاف طن، بقيمة تقارب 20 مليار جنيه، بمعدل نمو 14.5%. كما سجلت الشركة إيرادات إجمالية بنحو 20 مليار جنيه، وحققت صافي ربح بعد الضرائب يُقدر بنحو 844 مليون جنيه.

وأشار إلى أن صادرات الشركة بلغت نحو 42 ألف طن من الزيوت والشموع، محققة نموًا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي بإجمالي نحو 766 ألف طن من المنتجات المختلفة، بما يمثل 95% من إجمالي المبيعات.

وأوضح رئيس الشركة أن "أموك" نفذت مشروعًا لتعزيز السعات التخزينية لاستيعاب الزيادة في الطاقة الإنتاجية، حيث تم إنشاء 4 مستودعات جديدة بسعة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مكعب لتخزين الزيوت والرافينات والمستخلصات العطرية.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، أشار إلى إنشاء مدرسة "أموك" التكنولوجية التطبيقية، إلى جانب تنفيذ برامج لتمكين المرأة ودعم القطاع الصحي.

كما استعرض ملامح استراتيجية الشركة للفترة 2026–2030، والتي تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتجميع وإنتاج الشموع، من خلال إنشاء وحدات لفصل الزيوت من الشموع وهدرجتها لتحسين خصائصها للاستخدام في الصناعات المتخصصة، مع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 123%، وتحقيق إنتاج فعلي يبلغ 767 ألف طن بنسبة 108% من المستهدف.

وفي ختام الاجتماع، صدّقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40 قرشًا للسهم.