سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره أمس السبت بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 28-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29-3-2026 وهي كالأتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7895 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6905 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5920 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4605 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3290 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 245450 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55240 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.70% إلى نحو 4494 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.