شعبة الأجهزة: تراجع أسعار التكييفات 10% وزيادة في الإقبال

كتبت- دينا خالد:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار التكييفات انخفضت بنسبة تتراوح بين 5 و10% منذ بداية شهر يونيو.

وأرجع سدرة، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض من التكييفات بعد تحرير سعر صرف الدولار وتوفير الدولار اللازم لستيراد مستلزمات الإنتاج.

وأشار سدرة، إلى أن السوق عانى من نقص المعروض من التكيفات بسبب نقص مستلزمات الإنتاج وخاصة من الأنواع المشهورة خلال شهري فبراير ومارس الماضي، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة قبل أن تعود للتراجع.

وأوضح سدرة، أن صناعة التكييفات أغلبها محلية الصنع بمستلزمات إنتاج مستوردة.

وأضاف سدرة، أن الإقبال على التكييفات زاد بنسبة 20%، خلال الموجة الحارة الماضية.

وأشار سدرة، إلى أن أسعار التكييفات 1.5 حصان تبدأ من 22 ألف جنيه حتى 28 ألف جنيه، وتبدأ أسعار التكيف 2.25 حصان من 32 ألف جنيه حتى 38 ألف جنيه.

ووجه سدرة، نصائح للمستهلكين لترشيد استهلاك الكهرباء عن شراء التكييف، أولها تشغل التكيف على درجات بين 25 و26 درجة.

وأكد سدرة على ضرورة اختيار قوة التكييف المناسبة التي تتناسب مع حجم الغرفة حتى لا يبذل التكيف جهد أكبر ويستهلك كهرباء أكثر.