هومز مارت تخطط للتوسع بشرق ووسط أفريقيا

كتب- علاء حجاج

قال محمود ابراهيم ، المؤسس لشركة هومز مارت لبيع الأثاث عبر الانترنت، إن الشركة تخطط للتوسع بخدماتها في أسواق شرق ووسط أوروبا، وذلك بعد نجاحها في التوسع بالسوق السعودي.

وأوضح إبراهيم في مائدة مستديرة عقدتها الشركة اليون، أن مصر تستحوذ حاليا على 60% من حجم اعمال هومز مارت مقابل 40% للسعودية.

وتعد منصة هومز مارت أول منصة لعرض وتسويق الأثاث عبر الانترنت، وانطلقت لتقديم خدماتها في نهاية عام 2019 كشركة مصرية ناشئة، قبل أن تتمكن من النجاح في إجراء عدة جولات تمويلية كانت آخرهم بقيمة ٢٣ مليون دولار منذ عامين، وتضم المنصة حاليا أكثر من ٣ آلاف مورد.

وأضاف إبراهيم أن الشركة تعمل على تطوير استديو خاص بها لتسويق منتجات العارضين، مع تدريبهم على طرق عرض المنتجات وكتابة المحتوى الخاص بها.

وألمح إلى أن الشركة تسعي إلي تنمية الحرف الصغيرة وأصحاب الورش من خلال مساعدتهم على تسويق منتجاتهم عبر المنصة وزيادة مبيعاتهم.

وقال إبراهيم أن الشركة تعمل حاليا على الإعداد لمشروع ضخم لصناعة وتصدير الأثاث للأسواق الخارجية ولاسيما أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إبراهيم إنه تم الانتهاء من 75% من المشروع وتم الاستعانة بخبراء أجانب وتنظيم زيارات لأسواق كبري للتعرف على تجربتها في صناعة الأثاث مثل تركيا.