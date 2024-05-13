سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ينخفض خلال تعاملات المساء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء، هبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها مع بداية التعاملات، وواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات، وانخفض مجددا بحلول تعاملات المساء لتصبح قيمة الهبوط حتى الآن 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

انخفض أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلي 3100 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب