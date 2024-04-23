"حديد عز" يرتفع اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى أسعار أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41872 جنيها، بزيادة 179 جنيها.

سعر طن حديد عز: 43841 جنيها، بزيادة 268 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2225 جنيها، بزيادة 12 جنيها.