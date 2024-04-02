سعر الذهب اليوم يهبط 35 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2043 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2627 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3065 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3503 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24520 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2261 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 9.6 دولارا بنسبة 0.43% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.