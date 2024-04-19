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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

12:56 م الجمعة 19 أبريل 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة بسوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

كيلو الطماطم: بين 3.5 جنيه و 5 جنيهات.

كيلو البطاطس: بين 5 جنيهات و 12 جنيه.

كيلو البصل: بين 8 جنيهات و 22 جنيها.

كيلو الكوسة: بين 3.5 و 5.5 جنيه.

كيلو الفاصوليا: بين 3 و 8 جنيهات.

كيلو الباذنجان البلدي: بين 2 و 5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي: بين 5 و 9 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و 9 جنيهات.

كيلو الملوخية: بين 5 و8 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب: بين 3 و5 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: بين 3 و 5 جنيهات.

كيلو البسلة: بين 16 و 18 جنيها.

أسعار الفاكهة للكيلو

البرتقال أبو سرة: بين 11 و19 جنيها.

اليوسفي: بين 3.5 جنيه و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 16 و24 جنيها.

الجوافة: بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الفراولة: بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة
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