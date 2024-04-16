أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء دون تغيير عن أسعار أمس.

يرصد "مصراوي" في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 75 و79 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و135 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 180 جنيها و400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و250 جنيها.