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BBC

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

11:26 ص الإثنين 01 أبريل 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 47481 جنيها، بتراجع 1225 جنيها.

سعر طن حديد عز: 49652 جنيها، بزيادة 317 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2375 جنيها، بزيادة 151 جنيها.

الحديد أسعار الحديد الأسمنت

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