الاتحاد العربي لتقنية المعلومات "وجمعية اتصال" يبحثان دعم شركات التكنولوجيا بغزة

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كتب- علاء حجاج:

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لتقنية المعلومات والاتصالات اجتماعا مع جمعية اتصال بحضور مندوبي جمعية بيتا الفلسطينية وفق بيان صادر عن جمعية اتصال اليوم.

ويأتي الاجتماع، وفق البيان، خلال فعاليات معرض ومؤتمر LEAP 2024 الذي يعقد في نسخته الثالثة في مدينة الرياض بالسعودية.

وبحسب البيان، ركز الاجتماع على مناقشة سبل دعم الشركات الفلسطينية التي تعمل في قطاع غزة، واستعراض التحديات التي تواجه الشركات الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قطاع غزة، وتبادل الآراء حول السبل الفعالة لتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات للمساهمة في تعزيز قدرتها على الاستمرار والتطور.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية دعم الشركات الفلسطينية في قطاع غزة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها من مواجهة التحديات وتطوير أعمالها بشكل فعّال.

وخلال الاجتماع تعهد الاتحاد بالعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركاء ذوي الصلة لتقديم الدعم اللازم للشركات الفلسطينية في قطاع غزة، وتوفير الفرص والموارد التي تسهم في نموها وتطويرها.

وقال حسام مجاهد رئيس اتصال ونائب رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات، إن الاتحاد يلتزم بدعم وتعزيز القطاع التكنولوجي في فلسطين.

يعد الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AICTU) منظمة مجتمع مدني عربية تابعة لجمعيات ومؤسسات عربية تنشط في أي من البلدان العربية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتم تشكيل هذا التحالف في مملكة البحرين في 2018، ويضم الأعضاء المؤسسون جمعيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين ومصر والأردن والمغرب والكويت، تليها فلسطين ولبنان وتونس الذين انضموا إلى المنظمة، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 8 دول.