استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 1-3-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 5005 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6435 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7510 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8585 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:

قفزة تاريخية جديدة.. الجنيه الذهب يتخطى 60 ألف جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 60080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 266993 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 429250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:

بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. إلى إين تتجه أسعار الذهب؟

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا:

إلى أي مدى تهدد الحرب الممتدة استقرار الأسواق العالمية؟ خبير يوضح