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BBC

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

02:28 م الإثنين 25 مارس 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع سعر طن الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49072 جنيها، بزيادة 378 جنيها.

سعر طن حديد عز: 50719 جنيها، بزيادة 114 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2337 جنيها، بتراجع 43 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي

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