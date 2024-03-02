تراجع البطاطس والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور السبت

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، وبينها البصل والبطاطس والكوسة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 5.5 و10.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و25 جنيها، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 20 و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البسلة بين 8 و 26 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 14 و 17 جنيها، بتراجع جنيهين.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفراولة 15 و21 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الرمان بين 11 جنيه و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.