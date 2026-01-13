انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.9 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.