تراجع الطماطم والخيار بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار كيلو الطماطم، والخيار بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي البلدي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و10.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و20 جنيها.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 16 و18 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 12 و18 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

البسلة بين 19 و23 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 جنيهات و12 جنيها.

اليوسفي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الفراولة 11 و15 جنيها,

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.