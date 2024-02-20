تراجع أسعار البصل والفلفل وزيادة الكوسة والفاصوليا بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والبرتقال أبو سرة، واليوسفي، بينما تراجعت أسعار البصل، والفلفل الحامي، والبسلة، والجوافة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 6.5 و10.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 18 و22 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 19 و23 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 5.5 جنيه و10.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها.

الجوافة بين 8 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه.

الرمان بين 12 و22 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.