تخريج أول دفعة شركات ناشئة من برنامج مسرعة أعمال "انطلاق"

كتب- علاء حجاج:

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء أمس السبت، في فعاليات احتفال شركة انطلاق لريادة الأعمال بتخريج الدفعة الأولى من الشركات الناشئة من برنامج مسرعة الأعمال تحت شعار "ريادة الأعمال في مصر.. بين عراقة التاريخ وآفاق المستقبل".

وبحسب بيان من الشركة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن شركة "انطلاق" تعد تجربة مصرية رائدة، ونموذج شبابي يحتذى به في السوق المصري.

وأضافت السعيد أن مثل تلك الفعاليات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة دائما ما تكون مليئة بالطاقة الإيجابية.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز انطلاق أنها تعمل على تغيير العقليات نحو فكر ريادة الأعمال ونشر تلك الثقافة بين الشباب، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية الدولية.

وقال محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق، إن الشركة تهدف لتحفيز مكانة مصر كمركز للابتكار في المنطقة من خلال خلق قطاع ريادة أعمال يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية: الابتكار، والشمول، والتأثير.

وأضاف إيهاب، خلال الاحتفالية التي عقدت أمس بقصر عابدين، أنه يجب تحقيق التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية في القطاع سواء من حاضنات ومسرعات وجهات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال.

وقالت آية إسماعيل، شريك مؤسس ورئيس قطاع مسرعة أعمال "انطلاق"، إنه تم تخريج أول دفعة من مسرعة أعمال انطلاق بعدد 9 شركات من قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا الخضراء والتصنيع والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا العميقة.

وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 120 شركة في المسرعة، وتم اختيار الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة للمجتمع ولديها القدرة على التوسع والنمو.

وأوضحت أن "انطلاق" طبقت برنامجا تدريبيا مكثفا لمدة أربعة أشهر يضم تدريبات واستشارات ومؤتمرات وفعاليات مع مجتمع ريادة الأعمال وتوفير فرص استثمارية ودعم إعلامي وتسليط الضوء على قصص نجاحهم في المنصات الإعلامية المختلفة.

وفي نهاية البرنامج التدريبي ستضخ شركة انطلاق استثمارات تصل إلى 50 ألف دولار في كل شركة من الشركات الفائزة، وفقا لآية إسماعيل

وتتضمن الشركات في مسرعة الأعمال شركة EGIKE لتصنيع وسائل مواصلات صديقة للبيئة، وشركة AKOUB لتكنولوجيا زيادة الإنتاج الزراعي وتلقيح النخل، وSolar Solutions التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية، وSadaarah التي تعمل بالبرمجيات وإدارة البيانات، وFarahy أول منصة للافراح في مصر.

كما تشمل تلك الشركات شركة Estbn منصة لبيع جميع احتياجات السيارات، وTayar المنصة الأولى لخلق فرص عمل مستدامة للطيارين، ومنصة Dajin العاملة في تداول الدواجن، بالإضافة إلى Qubx 3D الذي يستخدم التكنولوجيا لتطوير منظومة الأشعة بالقطاع الصحي.

وتأسست شركة انطلاق في فبراير 2023 بهدف تقديم منظور مختلف لقطاع ريادة الأعمال مبني على البيانات لتلبية احتياجات صناع القرار من الجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الناشئة، وفقا للبيان.

وتتضمن خدمات الشركة مسرعة أعمال للشركات الناشئة، واستشارات السياسات العامة والعلاقات الحكوميةـ ودعم التوسعات في السوق المصري للشركات الأجنبيةـ والتقارير التشخيصية للقطاعات والأبحاث.

وحضر الاحتفالية شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وحسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، وأحمد الألفي، رئيس سواري فينتشرز.