قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن أسعار الذهب ستتخذ اتجاه صعودي الفترة المقبلة، وخاصة إذا تم الإعلان عن اتفاق نهائي بين أمريكا وإيران.

وأوضح معطي، أنه بمجرد حديث الرئيس ترامب عن اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي شاهدنا انخفاض كبير في أسعار النفط والذي وصل إلى 11%، وهو ما قابله ارتفاع في أسعار أوقية الذهب عالميا بنسبة 2% ليسجل سعر الأوقية نحو 4860 دولار للأوقية.

وتوقع معطي، أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي ستقفز الأسعار مباشرة إلى 5 آلاف دولار للأوقية.

وتابع معطي، أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيؤدي إلى مزيدا من الانخفاض في أسعار النفط عالميا والذي سيؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار وكبح معدلات التضخم وهو ما قد يدفع الفدرالي مستقبل لتخفيض الفائدة وهو ما يخدم أسعار الذهب فيمكننا أن نشاهد مستوى 6 الآف دولار للأوقية قريبا.

وأشار معطي، إلى أن تحركات الذهب أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بأسعار النفط، حيث إن تراجع النفط يخفف الضغوط المالية على الدول مما يدعم قدرتها على زيادة مشترياتها من الذهب، خاصة في ظل التوقعات بحدوث تضخم وحالة من الركود خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البنوك المركزية قد تلجأ بعد انتهاء الأزمة إلى سياسات نقدية توسعية، تشمل طباعة المزيد من الأموال وخفض أسعار الفائدة بهدف دعم الاقتصاد، وهو ما يدعم بدوره ارتفاع أسعار الذهب.

وأشار معطي، إلى أنه في حال استمرار الأزمة لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، فقد تواجه الدول ضغوطا تضخمية أكبر مما يعزز الاتجاه نحو التيسير النقدي وبالتالي يدعم صعود الذهب.

وأضاف معطي، أن أسعار الذهب الحالية تعد مناسبة للدول لزيادة مشترياتها، خاصة في ظل استمرار الصين في تعزيز احتياطياتها للشهر السابع عشر على التوالي.

وأوضح معطي، أن الصين اشترت نحو 5 أطنان من الذهب خلال مارس مقارنة بنحو 2 طن في فبراير، بالتزامن مع عودة صناديق الاستثمار لضخ استثمارات جديدة في المعدن الأصفر وهو ما ساهم في دعم الأسعار وعودة الذهب للارتفاع مجددا.