ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 17-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، بعد ارتفاعه عالميا بنسبة 1.74% ليصل إلى نحو 4873 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4716 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6064 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7075 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8085 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 251443 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 404250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74% إلى نحو 4873 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.