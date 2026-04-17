تعرضت أسواق النفط العالمية لضغوط بيعية قوية، بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة السفن التجارية، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في الأسعار تجاوز حاجز 11%، مع تراجع المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات من أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

هبوط حاد يتجاوز 11% مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

وفي التفاصيل، هبط خام برنت بنسبة 11.7% ليسجل 88.39 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.57% ليصل إلى 84.68 دولارًا للبرميل، وفق بيانات بلومبرج.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان رسمي من طهران يفيد بفتح المضيق أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، في خطوة فسرتها الأسواق على أنها تهدئة مؤقتة قد تعيد تدفق الإمدادات بشكل طبيعي.

وفي هذا السياق، علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال" قائلاً: "أعلنت إيران للتو أن المضيق الإيراني مفتوح بالكامل وجاهز للعبور الكامل، شكراً!"، في إشارة إلى الترحيب الأميركي بهذه الخطوة.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القرار يأتي تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أن فتح المضيق سيستمر طوال فترة الهدنة، رغم أن مدى تنفيذ هذا الإعلان على أرض الواقع لا يزال محل متابعة من قبل الأسواق والمتعاملين.





