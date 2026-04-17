تراجع أسعار الذهب محليا بنحو 170 جنيها خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 7170 جنيها بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 7000 جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 170 جنيها للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال معظم أيام الأسبوع، حيث صعد سعر الأونصة من 4749 دولارا إلى 4785 دولارا، بزيادة قدرها 36 دولارا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 7170 جنيها للجرام بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وارتفع السعر يوم الاثنين إلى 7200 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع يوم الثلاثاء إلى 7150 جنيها.

واستمر الانخفاض يوم الأربعاء ليسجل 7090 جنيها، ثم تراجع مجددا يوم الخميس إلى 7020 جنيها.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، انخفض السعر إلى 7000 جنيه للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب عالميا نحو 4749 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وارتفع السعر بشكل طفيف يوم الاثنين إلى 4750 دولارا، ثم قفز يوم الثلاثاء إلى 4809 دولارات.

وانخفض يوم الأربعاء إلى 4807 دولارات، وواصل التراجع يوم الخميس إلى 4797 دولارا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، انخفض السعر إلى 4785 دولارا للأونصة.

